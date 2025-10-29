Discord CTO říká, že „během schůzek„ neustále podává diskriminaci “

Členové Discordu kousnou nehty. Jak se to otáčí kolem společnosti sociálních médií Plánujte předběžnou obecnou nabídku Letos a zvyšuje příjmy z reklamy, existuje strach, že Discord se utopí při diskriminaci, která již mnoho komunit rotovala online. Zakladatel účastníka a CTO Stanislav Vishnevskiy tvrdí, že se o to také obává.
V rozhovoru s Engadget Dnes Vishnevskiy tvrdil, že zaměstnanci Discordu pravidelně diskutují o znepokojení ohledně nedostatku nesouhlasu při omylu uživatelů.
„Chápu úzkost a úzkost,“ řekl Vishnevskiy. “Myslím, že to jsou věci, které se lidé bojí, že oddělují úžasnou a dlouhodobé společnosti od jakékoli jiné společnosti.”
Existují však důvody pro uživatele Discord po dlouhou dobu, aby se obávali změny nejhoršího systému v nadcházejících letech. Nejviditelnější je invaze na discord do reklam, což je něco, čemu se společnost vyhýbala od doby, kdy byla zahájena v roce 2015. Discord začal zobrazovat reklamy v březnu 2024 prostřednictvím aplikací a řídicí jednotky pro stolní počítače. Od té doby videoreklamy poskytly jejich mobilní aplikaci a spustily nebeská těla, která mohou uživatelé Discord vydělat kliknutím na reklamy v Discordu a obchodováním za odměny ve hře. Discord také nedávno uvedl, že plánuje začít prodávat reklamy více společnosti.
Očekávání očekávání od Discord jde veřejně Brzy a vypadat jinak v budoucnu, v dubnu odešel co -founder a generální ředitel Discord Jason Citron. Humam Sakhnini je alternativou k vedení veřejných společností, jako je Activision Blizzard. Když Citron oznámil svůj odchod v dubnu, Gamsbeat Zeptal jsem se ho, jestli Discord jde veřejně. Citron tvrdil, že neexistují žádné konkrétní plány “, ale dodal, že„ zaměstnávání osoby jako Humam je v tomto směru krokem. ”
Uprostřed bezprostředních současných změn však Vishnevskiy tvrdí, že se podívá na Discord DiskriminaceINSPADGET:
Jsem rozhodně osoba, která je neustále předkládána [at internal meetings]. Není špatné vybudovat silnou práci a produktivní investice. Takto můžeme investovat a pokračovat ve zlepšování záležitostí. Musíme však být velmi studováni o tom, jak to děláme.
Discord dříve demontoval špatné nápady
Pro některé je zahrnutí ADS automatická diskriminace. Stahování reklamy Discord, alespoň v současné době, je však zasáhnout minimální. Reklamy se objevují v bočních páskách v arteriálním systému, které se rozšiřují pouze v případě kliknutí a mohou vést k uživatelským bonusům.