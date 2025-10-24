Je implementováno 50% poplatků Trumpa za zahraniční ocel a hliník | Trump poplatky
Posted in Top News

Je implementováno 50% poplatků Trumpa za zahraniční ocel a hliník | Trump poplatky

on
Arzu

Spojené státy zdvojnásobily náklady na zahraniční ocel a dovoz hliníku na 50%, přičemž tvrzení Donalda Trumpa je zaměřeno na obnovení kritiky hlavních obchodních partnerů a obnovení amerického průmyslu.

Po uložení poplatků na většinu světa, jen proto, aby se snížil, se Trump zaměřil na globální ocelové a hliníkové trhy – a dominanci Číny minulý týden.

Trump podepsal administrativní příkaz k regulaci operace v úterý. Nejvyšší poplatky jsou „Spojené státy budou efektivněji odolné vůči cizím zemím, které budou i nadále nakládat s nízkým nákladem, nadměrnou ocelí a hliníkem, čímž se sníží konkurenceschopnost amerického ocelového a hliníkového průmyslu“.

Tento nárůst platí pro všechny obchodní partnery kromě Británie, že jediná země, která podepsala předběžnou obchodní dohodu se Spojenými státy během 90 -denního pozastavení poplatků Trump. Míra pro dovozy z oceli a hliníku z Velké Británie – neznamená Spojené státy nejlepších vývozců kovu – bude 25% do 9. července.

Údaje ukazují, že veškerá ocel použitá ve Spojených státech je dovážena čtvrtletně a zvýšené daně jsou nejvíce blízkém obchodních partnerům USA, Kanada a Mexiko – jsou obzvláště obtížné. Skončili první a třetí.

Kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho, Kanada, uvedla: „Je zapojena do vážných a přímých jednání, která toto a další poplatky odstraní.“

Mexický ekonomický ministr, Marcelo Ebrahd, zopakoval, že poplatky nejsou prodloužené a nespravedlivé, zejména když Mexiko dováží více oceli ze Spojených států než vyvážení tam.

“Nemá smysl účtovat poplatek za produkt, který držíte přebytek,” řekl s nárůstem v Mexiku v pátek.

USA Japonskou Nippon Steel.

“Naše ocelový a hliníkový průmysl je stejně jako předtím,” zveřejnil Trump. “To by byla další skvělá zpráva pro naše úžasné pracovníky z oceli a hliníku.”

Vyhněte se minulé reklamě na zpravodaj

Vedoucí úředníci EU se domnívají, že krizové setkání mezi obchodními komisaři EU, Marosem Šfstrovičkou a obchodním zástupcem USA Jameson Grair je ve čtvrtek plánováno v Paříži.

Zdroje v Bruselu poznamenaly, že ačkoli 50% vývozců je považováno za nevyhnutelné, není možné, aby se Evropská unie okamžitě odplatila, protože je to pochoutka rozhovorů obklopujících Trump v posledních měsících.

Evropská unie musí předložit poplatky za vývoz USA ve výši 21 miliard dolarů, který již v dubnu souhlasil o počátečních poplatcích, které Trump uložil na ocel a hliník.

Spolu s Trumpem má EU společnou příčinu, která je považována za jeden z největších řidičů evropského ocelového průmyslu, kde potřeba snížit poptávku způsobila velké ztráty pracovních míst mezi některými velkými výrobci, včetně německé thyesenkroop oceli.

You May Also Like

More From Author

Náhradní díly a příslušenství pro svépomocné opravy spotřebičů

Náhradní díly a příslušenství pro svépomocné opravy spotřebičů

Paul Skenes Q&A: Piráti Ace upřímně hovoří o nedostatku podpory kvality

Paul Skenes Q&A: Piráti Ace upřímně hovoří o nedostatku podpory kvality

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *