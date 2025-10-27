Paul Skenes Q&A: Piráti Ace upřímně hovoří o nedostatku podpory kvality

Paul Saconis šel v úterý večer ze stadionu k potlesku z davu roku 15891 v PNC Parku po 23 -letém -zaroku -zastřelilo osm cvičení a umožnilo si hrát osm rolí.
Potlesk byl více oceněn než oslava, protože piráti Pittsburgh Houston Astros překročili 1-0.
Slocks povolil tři údery a jednu chůzi, ale v sedmé polovině se vzdal jediného domu Christian Walkerovi, což se ukázalo jako obrovská kvůli podpoře občasného běhu při ztrátě 3-0.
Čísla ukazují, že Skenes byl jedním z nejúčinnějších lukostřelců v baseballové hře, protože vede Národní ligu s 0,88 WHIP a 10 kvality začíná ve 13 hrách a na druhém místě odpoledne (2,05) a středním bití (. 181).
Kde byl Skenes modelem konzistence, protože nikdy neví, jakou podporu získá ze zločinu pirátské závažnosti. Ale piráti jsou ve svých začátcích 5-8, byl třikrát prázdný a zaznamenal další hru. Skórovali 10 běhů ve dvou ze svých začátků, včetně vítězství 10-1 v Arizoně 28. května.
Jak Skeny zacházejí s kontrastem ve své účinnosti a výsledky pirátů?
„Bohužel je to baseballová hra,“ řekl Skiens. „Nevím. Nevidím zločin tuny. S ohledem na proces a dodržování našeho plánu – nejsem ten pravý muž, na který se zeptám. Ale on je pouze zpět, aby ovládal to, co můžeme ovládat. To je to, co to je.“
Triblive mluvil s Skenes po zápase o propagaci dostatečně dobře, aby vyhrál – jen pro prohrajte.
Jak reagujete na Walkerův dům, protože víte, že to může být rozdíl ve výsledku?
Byl jsem v této situaci několikrát, od letectva až dosud. LSU nebyl ve skutečnosti problém; Měli jsme nejlepší zločin v lize. Minulý rok jsem byl v této pozici. Moje první profesionální ztráta byla ztráta 2-1 proti kardinálům (23. července). Udělal jsem to dříve. Musíte se vrátit k tomu, co můžete udělat. Na konci dne je to vše, co můžete udělat.
Pirates 20-16 na začátku vaší profese 36. Co by se mělo změnit?
Nejsem si jistý. To je dobrá otázka. Přál bych si, abych na to měl odpověď. Dostali jsme jednu registraci více než oni. Opravdu nevím.
Jak se necítíte frustrovaní nebo nedovolíte, aby vás nedostala? Vytvořte na vás tlak, abyste byli téměř dokonalí.
Dívá se jen v zrcadle. Vyvíjí na vás velký tlak, pokud mu dovolíte vyvíjet velký tlak na vás. To je způsob, jak vypadám.
Vyvíjíte na sebe velký tlak?
Nevím, jestli existuje velký tlak, ale možná vysoká očekávání. Myslím, že já a (maska) Henry (Davis) a řada dalších džbánů se zde připravují, možná si představuji, možná lepší než kdokoli v lize. Takže jděte tam a vzdejte se domu Christian Walkerovi. Koho to zajímá? To se stane. Je to baseballová hra, že? Toto je jeden příklad. Nemůžete hrát tuto vyděšenou hru toho, co se může stát. Proto získáte důvěru tím, že vás připravíte. Myslím, že vám to dává srdce stránky.
Co se děje ve vaší mysli, když chodíte z kopce k potlesku po osmi rolích, ale zaostanete za jedním?
Upřímně řečeno, myslel jsem si, že musím hodit pět méně stadionů a byl jsem schopen jít tam v devátém. To je místo, kde jsi byl opravdu. Už nejsem zasažen, takže se nemůžu opravdu starat o zločin víc než kdokoli. Co budu dělat? Jděte tam a zkuste to zastřelit muže a to všechno? Někdy pouze překonáte.
Lidé říkají: „Proč vám do ruky nevložili hůl a neumožnili vám porazit vás, vzhledem k tomu, co jste udělali jako dvoustupňový hráč na vysoké škole?“ Překročila vám tato myšlenka, nebo si lidé neuvědomují, jak obtížné je zasáhnout velké společnosti?
Lidé si to neuvědomují. Nevím, jak to udělat. Dělám vtipy, že si nemyslím, že by někdo považoval za zábavné. Vidím muže, který má zakřivený míč a podívá se na ostatní hráče a říká: „No, měl bych to houpat.“ A myslím, že na to je hodně pravdy. Hodně jsem se houpal, abych byl dobrým hitem v lize. Myslím, že jsme blíž, než si lidé jsou o těchto útočných věcech vědomi. Když o mně konkrétně mluvím, moje tělo se cítí výrazně zlepšení, když netlačím. Brzy to nebude součástí konverzace. Zjistíme to.
Proč se cítíš takto? Jaký je ukazatel se zločinem?
Nejsem skaut, takže nevím, co to znamená. Ztratil jsem hodně svého podivného na bití. Opravdu nevím, co má být velkým hitem v lize. Máme spoustu mladých lidí. Henry zasáhl něco jako. 150 (144) v loňském roce ve Velké lize. Letos to dává netopýrům lépe a silněji zasáhne koule. Také to objevuje na lovecké straně. Indy (Rodriguez) zmeškal rok. Nick Gonzalez chyběl dva měsíce. (Spencer) Horwitz chyběl dva měsíce. Máme spoustu hráčů, kteří to objeví, protože mají make -up, aby to zjistili. Na hlavní šampionáty se můžete dostat kvůli vašemu tělu a tomu, co můžete dělat fyzicky, ale více můžete dosáhnout hlavních turnajů kvůli své mysli. Myslím, že máme spoustu hráčů, kteří mají správnou mentalitu a přemýšlejí o věcech správným způsobem na místo, které dostanou.
Je příliš brzy na lopatu nečistot v tomto týmu po pomalém startu? Cítíte se v budoucnu lepší dny?
Rozhodně jsme začali pomalý start. Statisticky by měly být lepší dny, že? Statisticky, takže to bude fungovat. Myslím, že vidíme růst. Nad ním neztratím žádný spánek.
Kevin Gourman je trojitý korespondent pokrývající piráty. V roce 1999 nastoupil do kmene v roce 1999, občana státu Baldwin a tempo Pensylvánie v roce 1999, a pokrýval sport na středních školách, fotbalové a basketbal a byl spisovatelem 10 let. Je k dispozici na [email protected].