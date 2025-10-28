SpaceX uvádí na trh 500 orbitálních Falcon na patnácté výročí Falcon 9 – SpaceFlight Now

4. června, 20:00 Čas EST: SpaceX přistál na droneship.
SpaceX se vrátil na startovací platformu pro polovinu týdenní cesty z Vandinburg Space Base v Kalifornii. Mise Starlink 11-22 je zahájením 500 orbitálů společnosti, včetně Falcon 1, Falcon 9 a Falcon Heavy.
Raketa Falcon 9 z Space Launch Complex 4 East podepsala ve 16:40 PDT (19:40 EST, 2340 UTC) ve středu, což se také shoduje s patnáctým výročí prvního spuštění rakety Falcon 9.
Rok SpaceX byl dosud zdůrazněn misemi, které podporují souhvězdí Starlink. To bylo padesát v roce 2025.
Posláním ve středu byla také dvaceti šederní cesty Falcon 9 First Stage Booster Tail číslo B1063. Dříve byla spuštěna trojitá sada misí Národního usmíření, kosmické lodi NASA a 17 dávek Starlink SWAT.
Po více než osmi minutách s trochou s trochou, B1063 klesl na dronivu: „Samozřejmě tě stále miluji.“ Dokončete toto přistání 134 na této lodi a dosud přistání podporovatelů 457.