SpaceX uvádí na trh 500 orbitálních Falcon na patnácté výročí Falcon 9 – SpaceFlight Now
SpaceX uvádí na trh 500 orbitálních Falcon na patnácté výročí Falcon 9 – SpaceFlight Now

Raketa Falcon 9 Laffoff z Vandinburgské vesmírné základny v Kalifornii 4. června 2025 drží 27 ​​satelitů. 500 tropických startu bylo raketou v rodině Falcon v SpaceX. Foto: SpaceX.

4. června, 20:00 Čas EST: SpaceX přistál na droneship.

SpaceX se vrátil na startovací platformu pro polovinu týdenní cesty z Vandinburg Space Base v Kalifornii. Mise Starlink 11-22 je zahájením 500 orbitálů společnosti, včetně Falcon 1, Falcon 9 a Falcon Heavy.

Raketa Falcon 9 z Space Launch Complex 4 East podepsala ve 16:40 PDT (19:40 EST, 2340 UTC) ve středu, což se také shoduje s patnáctým výročí prvního spuštění rakety Falcon 9.

Rok SpaceX byl dosud zdůrazněn misemi, které podporují souhvězdí Starlink. To bylo padesát v roce 2025.

Posláním ve středu byla také dvaceti šederní cesty Falcon 9 First Stage Booster Tail číslo B1063. Dříve byla spuštěna trojitá sada misí Národního usmíření, kosmické lodi NASA a 17 dávek Starlink SWAT.

Po více než osmi minutách s trochou s trochou, B1063 klesl na dronivu: „Samozřejmě tě stále miluji.“ Dokončete toto přistání 134 na této lodi a dosud přistání podporovatelů 457.

