Corbyn hoří operaci Tommyho Johna

Ředitel Diamondbacks Torey Lovelo informoval členy médií o tomto pravém vzestupu Corbin Burns Projde operací Tommyho Johna. Burns tedy ztratí zbytek této sezóny a možná i celou kampaň 2026. Rádiová hlasatel Chris Garajola Mezi nimi bylo předávat informace. Burnes je již v infikované nabídce po dobu 15 dnů, ale bude přenesen na 60 dní, jakmile klub potřebuje existující místo.

Zprávy jsou zničeny, ale není to překvapivé. Burns začal v neděli, když kontaktoval školicí personál z úkrytu. Opustil tuto hru a později oznámil, že v loktu trpí nepohodlí. V následujících dnech šel k různým lékařským názorům, ale zdá se, že scénáři nejhorších případů nelze zabránit, takže to půjde pod nožem. Vzhledem k tomu, že operace Tommyho John obvykle vyžaduje 14 až 18 měsíců doby zotavení, Burnes rozhodně vyšel po zbytek roku 2025. Návrat na konci roku 2026 je možný, ale nelze jej zaručit.

Burnes je známý jako jeden z nejlepších lukostřelců v tomto sportu. V roce 2021 vyhrál cenu Cy Young Award, zatímco uvedl pivovary. Průměrná operace byla zaznamenána 2,43 v 167 rolích v tomto roce. 35,6 % soupeřů bylo odstraněno a nikdy nechodil v 5,2 % klipu a ve hře dostal 48,8 % míčů.

Od té doby to trochu podporovalo své výsledky, ale je to stále vynikající. Během příštích tří let míra stávky pokračovala v klesání, ale obecně jí to nezabránilo. Jeho éra skončila asi 3,00 v každé sezóně od roku 2022 do roku 2024, ačkoli míra násobení se v těchto ročních obdobích snížila na 30,5 %, 25,5 % a 23,1 %.

Byl jedním z nejlepších agentů zdarma v poslední sezóně. MLBTR to umístil na druhé místo ve třídě, jen za sebou Juan SotoPředpověď popálenin může získat smlouvu 200 milionů dolarů za sedm let. Samozřejmě věnoval velkou pozornost, s kluby, jako jsou Euriols, Blue a Giants mezi těmi, kteří s ním byli nejčastěji v kontaktu.

Koncem prosince si konečně vybral nový tým. Arizona byla překvapivým cílem, protože klub již měl řadu rotačních možností a nebyl příliš blízký startovnímu trhu. Ale Burns je občanem Arizony a chtěl být blízko své rodiny, takže obě strany uspěly. Šestletá dohoda zahrnovala pálení 210 milionů dolarů, i když v příštím desetiletí odložilo 64 milionů dolarů. Také mu dává příležitost rušit po sezóně 2026.

Diamondbacks v posledních letech provedl řadu investic do své rotace, ale to byl z velké části největší. Jít do roku 2024, dal Eduardo Rodriguez Čtyři -roční a 80 milionů dolarů a Jordan Montgomery Kromě možnosti, jak k němu usnadnit přístup k němu, jsem také dostal záruku 25 milionů dolarů.

Navzdory velkému množství investic do začátku propagace nebyla rotace Arizony silná. To platila ještě předtím, než byla tato zpráva spálena, což je MLBTR Anthony Franco Nedávný pohled na publikaci předplatitelů front office.

Ztráta popálenin do zbytku roku tento problém pouze zvýší. Montgomery sám vyžadoval operaci Tommyho Johna před zahájením sezóny, takže už byl po celý rok mimo práci. Rodriguez má 7,05 ERA v devíti začátcích. V polovině dne pokračoval kvůli zánětu ramene a dnes se opakoval.

Ačkoli v baseballové hře je jedna z nejlepších jednotek, Arizona přispěla v poněkud neuspokojivé sezóně. Série vítězství ve čtyřech hrách je nedávno přivedla zpět. Budou se muset pokusit vrátit na závod bez popálenin. Jejich současná rotace sestává z Rodrigueze, Zac Golda Merrill Kellya Brandon Pfaadt a Ryan Nelson. Kelly prochází dobrým rokem, ale Galen, Pfaadt a Rodríguez bojují. Nelson byl v houpací roli a nyní se odehrává, aby se otočil po zranění.

Vzhledem k tomu, že se klub vznáší nad sporem, je třeba učinit rozhodnutí ohledně plánů termínu klubu. Pokud se vrátí k uspořádání, mají řadu bezprostředních volných agentů a mohou mít hodně na prodej. To zahrnuje Galen, Kelly, Eugenio Suarez a Josh Nilor. Montgomery je také bezprostřední agent, ale od té doby, co vyšel letos, nemá samozřejmě žádnou komerční hodnotu. Přestože tam hadi mohou proudit, přidáním v termínu může být krok.

Tyto bezprostřední agentury a spálení chirurgie povedou také k otázkám o rotaci roku 2026. Existují určité možnosti, které mohou převzít role, ale je jasné, že se jedná o úplně jiný obraz neúplné skupiny, kterou nyní mají.

Přechod k zrušení předplatného Burnes se nyní zdá, že je neuvěřitelně nepravděpodobné, že jej uvolní. Ačkoli se může vrátit koncem příštího roku, pravděpodobně to bude hrstka od začátku nanejvýš. Bude pro něj obtížné vybudovat dostatek platformy pro odmítnutí čtyř let a 140 mm dolarů (s odložením) v dohodě.

Toto je velký diskusní bod pro budoucnost. Pro dnešek jsou připravená -vyrobená jídla pro Diamondbacks. Burns nabízí v současné době velkou díru ve své rotaci, zatímco klub se snaží sezónu zachránit a v dlouhodobém horizontu.

Fotografie zdvořilosti, Mark C. Ribilas a Alan Henry, Imagn Photos