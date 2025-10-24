Spojené státy zdvojnásobily náklady na zahraniční ocel a dovoz hliníku na 50%, přičemž tvrzení Donalda Trumpa je zaměřeno na obnovení kritiky hlavních obchodních partnerů a obnovení amerického průmyslu.
Po uložení poplatků na většinu světa, jen proto, aby se snížil, se Trump zaměřil na globální ocelové a hliníkové trhy – a dominanci Číny minulý týden.
Trump podepsal administrativní příkaz k regulaci operace v úterý. Nejvyšší poplatky jsou „Spojené státy budou efektivněji odolné vůči cizím zemím, které budou i nadále nakládat s nízkým nákladem, nadměrnou ocelí a hliníkem, čímž se sníží konkurenceschopnost amerického ocelového a hliníkového průmyslu“.
Tento nárůst platí pro všechny obchodní partnery kromě Británie, že jediná země, která podepsala předběžnou obchodní dohodu se Spojenými státy během 90 -denního pozastavení poplatků Trump. Míra pro dovozy z oceli a hliníku z Velké Británie – neznamená Spojené státy nejlepších vývozců kovu – bude 25% do 9. července.
Údaje ukazují, že veškerá ocel použitá ve Spojených státech je dovážena čtvrtletně a zvýšené daně jsou nejvíce blízkém obchodních partnerům USA, Kanada a Mexiko – jsou obzvláště obtížné. Skončili první a třetí.
Kancelář kanadského premiéra Marka Carneyho, Kanada, uvedla: „Je zapojena do vážných a přímých jednání, která toto a další poplatky odstraní.“
Mexický ekonomický ministr, Marcelo Ebrahd, zopakoval, že poplatky nejsou prodloužené a nespravedlivé, zejména když Mexiko dováží více oceli ze Spojených států než vyvážení tam.
“Nemá smysl účtovat poplatek za produkt, který držíte přebytek,” řekl s nárůstem v Mexiku v pátek.
USA Japonskou Nippon Steel.
“Naše ocelový a hliníkový průmysl je stejně jako předtím,” zveřejnil Trump. “To by byla další skvělá zpráva pro naše úžasné pracovníky z oceli a hliníku.”
Vedoucí úředníci EU se domnívají, že krizové setkání mezi obchodními komisaři EU, Marosem Šfstrovičkou a obchodním zástupcem USA Jameson Grair je ve čtvrtek plánováno v Paříži.
Zdroje v Bruselu poznamenaly, že ačkoli 50% vývozců je považováno za nevyhnutelné, není možné, aby se Evropská unie okamžitě odplatila, protože je to pochoutka rozhovorů obklopujících Trump v posledních měsících.
Evropská unie musí předložit poplatky za vývoz USA ve výši 21 miliard dolarů, který již v dubnu souhlasil o počátečních poplatcích, které Trump uložil na ocel a hliník.
Spolu s Trumpem má EU společnou příčinu, která je považována za jeden z největších řidičů evropského ocelového průmyslu, kde potřeba snížit poptávku způsobila velké ztráty pracovních míst mezi některými velkými výrobci, včetně německé thyesenkroop oceli.