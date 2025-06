Nejnovější dostupnost šipky pro klíčová zařízení a hry

Konečně, Nintendo Switch 2 je něco, co si můžete koupit ve Spojených státech. Konzola 450 $ oficiálně zvedla na prodej o půlnoci ET 5. června, protože mnoho maloobchodníků postupovalo online a obchod. Jak se očekávalo, online akcie se poněkud rychle vyschly a zůstaly velmi omezené pozdě v pátek odpoledne. Viděli jsme dostupnou kontrolní jednotku Costeco Nedávno, ale budete potřebovat členství ve prospěch. Nakonec dojde k širšímu procesu retestace, i když je to přesně nejasné.

Obecně se zdá, že lidé mají v týdnu startu více štěstí návštěvou materiálového maloobchodního obchodu. Nemůžeme zajistit, abyste takto mohli zakázat, ale několik zaměstnanců Engadget bylo schopno zabavit Switch 2 ve čtvrtek na svůj místní nebo GameStop cíl, a to i bez předchozí žádosti. Než to zavoláte, zkontrolujte, zda blízké, GameStop, Walmart nebo Best Buy – čtyři oficiální maloobchodníci jsou čtyři oficiální maloobchodníci Nintendo seznamy Na stránce obchodu – stále má na skladě klávesnice.

Pokud stále hledáte nejnovější zařízení Nintendo, shromažďujeme všechny informace, které můžeme najít o tom, jak koupit Nintendo Switch 2 a kde si můžete vyzvednout.

Kde koupit Nintendo Switch 2

Wal Mart Online nákupy otevřely ET 5. června, ale konzola samotná i Nintendo Svět Mario Cart Balíček mimo zásoby jako naše nejnovější aktualizace. Největší fragmentace na světě samozřejmě prodává kontrolní jednotku z cihel a malty. Společnost Poznámka Tato množství jsou omezená a inventář se bude lišit podle webu, ale stojí za to zjistit, zda existuje nějaký obchod v blízkosti přítomnosti dostupných zařízení.

gól Prodej klíče 2 začal v obchodech 5. června. Prodejce maloobchodu varoval, že nabídka bude omezená a konzola může být při čtení prodána, i když se stále musíte podívat na stránky nejblíže k vám. Vyprávění, Billy Steel z Engadget se podařilo zachytit Switch 2 v branku mimo Greensburo v Severní Karolíně do 16:15 na východ ve čtvrtek.

Společnost v pátek 6. června v pátek 6. června znovu upravila své online akcie. Tyto seznamy byly naživu po dobu nejméně několika hodin, které jsou delší, než jsme očekávali, ale od té doby odešly.

GameStop zadržený Spuštění událostí Ve středu a oznámil dostupnost obchodu, i když se to bude znovu lišit podle webu. Engadget’s Cherlynn Low se podařilo zakoupit kontrolní jednotku bez předem objednávky v obchodě GameStop v New Yorku ve čtvrtek ráno. Tento konkrétní web byl jen méně než 80 jednotek, ale jeho manažer řekl Low, že akcie se budou lišit v jiných obchodech založených na populaci.

Zařízení není v současné době k dispozici na GameStop. Balíček 625 $ zahrnuje Svět Mario CartMicroSD Express a některé další příslušenství uvnitř i vně zásob byly časté než standardní SKU, i když se nyní prodával (a stejně jako druh surové dohody). Ve čtvrtek odpoledne jsme viděli krátkou dobu návratu, takže pokud můžete přidat dodatečné náklady, může to být referenční odkaz. Základní seznamy konzoly a Mapa Mario Mezitím balíček nyní označuje stránku „Najít obchod“.

Nejlepší nákup Události zahájení se konaly uvnitř obchodu a uvedly, že omezí akcie na maloobchodních stránkách, které začínají 5. června. žádný Prodej online kontrolní jednotky během týdenního týdne.

U některých organických prodejců můžete mít nějaké štěstí. A Svět Mario Cart Balíček v Costeco To zahrnuje předplatné 12 -měsíčního přepínače na internetu a od čtvrtka ráno vyšel z akcie s posledním odkazem, který jsme v pátek viděli kolem 14:00. Sam Club Měl také balíček bez přepínání online. Také jsme viděli konzolu BJ Brzy ve čtvrtek, ale tomu tak již neplatí až v pátek odpoledne.

Verizon Stručně řečeno, Switch 2 byl k dispozici ve čtvrtek ráno, ale to bylo vysušeno a pouze ti, kteří mají službu Verizon, byli schopni.

Amazonka Na svých webových stránkách nemá žádnou formu menu Switch 2, ani to neřekne Switch 2 her z první strany jako Svět Mario Cart a Kong Panza Donkey. Společnost nepobrala žádné předchozí žádosti o přepnutí 2, takže není jasné, zda datum prodeje zařízení a kdy by jej prodalo.

Newegg Přepínač 2 byl na jeho webových stránkách zahrnut na několik týdnů, ale není poskytnut žádný náznak čas, kdy se tržby začnou.

Se všemi těmito obchody jsme viděli Svět Mario Cart Balíček je k dispozici ve větších množstvích online než v základní konzole, která stojí o 50 $ méně. Ale vzhledem k tomu Mapa Mario Je to největší startová hra Switch 2 a maloobchodní obchod za 80 USD, což nemusí být nejhorší.

NintendoMezitím je pouze přepínač nabízen 2 prostřednictvím systému pozvání. To vyžaduje, abyste byli členem online přepínače po dobu nejméně 12 měsíců a zaregistrovali jste se nejméně 50 hodin od doby přepínání 1 k 2. dubnu. Předplatné nemůže ublížit, pokud splníte kritéria, ale neočekáváte, že jejich ovoce okamžitě – mnoho lidí, kteří se v dubnu zaregistrovali v dubnu

Níže najdete seznam nabídky Switch 2 pro maloobchod. Jen si uvědomte, že se jedná o odkaz, nikoli chodbu všude, zařízení je v této sekundě řádně dostupné.

Kde koupit 2 + klíč Svět Mario Cart Balík:

Místo nákupu klíče 2:

Kde koupit Nintendo Switch 2 hry a jejich příslušenství

Nintendo prodává řadu příslušenství Switch 2 spolu s konzolou, od ovladačů po případy po kamery, aby získala novou funkci GameChat. Většina z nich je k dispozici také 5. června. Totéž platí pro hry jako Svět Mario Cart Přepněte 2 verze Zelda Legenda: Slzy království. Další velká klíčová verze, Kong Panza Donkeya To nebude k dispozici až do poloviny -července, i když si jej můžete stále objednat předem.

Od pozdního pátek odpoledne zůstávají všechny přepínače 2 hry široce dostupné. Příslušenství příslušenství je malé spottier, ale většina zařízení je stále k dispozici u mnoha maloobchodníků. Formální případy Nintendo se zdají být výjimkou v současné době.

Svět Mario Cart ($ 80)

Kong Panza Donkey (70 $)

Další 2 přepínací hry

Samsung MicroSD Express (256 GB) pro Nintendo Switch 2 (60 $)

Balíček Joy-Con 2 ($ 95))

Spínač 2 Pro Controller ($ 85)

Přepínání 2 kamery (55 $)

Hori Nintendo Switch 2 Piranha Plant Camera (60 $)

Joy-Con 2 Carging Grip (40 $)

Joy-Con 2 (skupina 2) (25 $)

Přepínání 2 All -In -One těhotenství (85 $)

Přepínání 2 těhotenství a chráničů obrazovky (40 $)

Dock Nintendo Switch 2 (120 $)