Oprava zpoždění strachu v Evropě, což jsou špatné zprávy

Evropská unie má nejpřátelštější politiku spotřebitelů na světě, pokud jde o to, co jsou cestující oprávněni získat v případě významného odložení nebo zrušení jejich cesty. Tato politika se nazývá EC261 (často se označuje jako EU261) a spotřebitelé povolují kompenzaci v rozmezí 250–600 EUR v případě provozních poruch.

Již více než deset let se od roku 2014 tato politika nezměnila, což bylo skvělé pro spotřebitele. V současné době však probíhají diskuse o reformě této politiky. Zdá se nezbytné, že změny přicházejí a otázkou je, jak závažné.

Reforma EC261 je blíže k tomu, aby se stala skutečností

V Evropské unii proběhla rozhovor o reformě politik EC261 po nějakou dobu. Nedávno jsme viděli ministry dopravy na různých členských státech v Lucemburku, aby diskutovali o reformě. Změny, které můžeme vidět, výrazně odrážejí délku zpoždění, které může vést k kompenzaci, a také částku kompenzace, která má být poskytnuta.

Podle současných zásad:

Pokud vaše cesta pokryje vzdálenost méně než 1500 km (930 mil), budete muset získat kompenzaci za 250 eur, pokud je pozdě po dobu nejméně dvou hodin

Pokud vaše cesta pokrývá vzdálenost mezi 1500 a 3500 km

Pokud vaše cesta pokrývá vzdálenost více než 3500 km (2200 mil), máte nárok na získání kompenzace za 600 EUR, pokud je nejméně čtyři hodiny pozdě.

Podle návrhu podporovaného většinou ministrů dopravy lze politiku aktualizovat takto:

Pokud vaše cesta pokryje vzdálenost 3500 km, budete mít právo získat 300 EUR, pokud bude pozdě na čtyři hodiny

Pokud vaše cesta pokryje vzdálenost více než 3 500 km, budete muset získat kompenzaci za 500 EUR, pokud bude zpožděna po dobu nejméně šesti hodin

Jak vidíte, pravděpodobně se podíváme na významné zvýšení délky zpoždění, které vede k kompenzaci, a také ke snížení poskytnuté částky.

Je třeba poznamenat, že pro tento koncept neexistuje žádná jednomyslná podpora. Například Německo vyžaduje podobné časové plány pro současné zásady, ale chce aktualizovat částky. Konkrétně, Německo chce, aby kompenzace byla 300 EUR, což znamená, že náhrada za dlouhé lety bude sníženo na polovinu.

Byly také předloženy některé další změny. Například poslední komunikace v současné době provede kompenzaci za předpokladu, že váš příjezd do vašeho konečného cíle s velkým zpožděním. Toto je často nejjednodušší způsob, jak stimulovat kompenzaci EC261, vzhledem k minimálním krátkým krátkým časům připojení na mnoha letištích, protože jednoduché zpoždění může vést ke ztracenému spojení. Podle jednoho návrhu bude poslední hovor kompenzován pouze tehdy, pokud je první cesta zpožděna nejméně 90 minut.

Zbývá vidět jakýmkoli způsobem, jak se politika změní, i když je velmi pravděpodobné, že uvidíme některé změny. Jediná věc, která může zabránit jakékoli opravě, je nesouhlasit s různými stranami, co je třeba změnit. Evropský parlament k tomu má také názor a zdá se více než spotřebitelé.

Reforma EC261 podléhá vážnému zvážení

Můj názor na koncept reformy EC261

Jako spotřebitel samozřejmě miluji velkorysý kompenzační systém pro Evropskou unii. Je to jediná část světa, kde téměř doufám, že odložím cestu, protože to platí hodně času. Samozřejmě to nerad vidím horší.

Na druhé straně někteří lidé mohou argumentovat, že spotřebitelé ve skutečnosti nepřímo platí tuto velkorysou kompenzaci. Myslím, že je to pravda, ale také ne. Myslím, že letecké společnosti jako EasyJet a Ryanair se podařilo pracovat a poskytovat velmi nízké ceny, i když tyto politiky musí dodržovat (což neznamená, že se nesnaží popírat kompenzaci, kdykoli je to možné, ale …). Moje body jsou jednoduše, že to není jako snížení kompenzace povede k nízkým cenám v jakémkoli znatelném metodách.

Je nějaká reforma nepřiměřená? I když to neradi vidím, není to ani nepřiměřené. Chci říct, že pokud jste na dlouhé cestě a špatným kontaktem s dočasným zastávkou po dobu 35 minut na letišti, jako je Helsinky (Hel), měli byste automaticky dostávat 600 eur? Pokud tyto změny neradi nevidím, chápu logiku …

Politika Evropské unie byla vůči spotřebitelům velmi přátelská

Sečteno a podtrženo

Evropská unie studuje změny v systému kompenzace regionu za zpoždění a zrušení v regionu, což je velkorysé, které najdete kdekoli na světě. Existuje mnoho návrhů, které se zvažují, ale všechny zvyšují délku zpoždění potřebného k provozu kompenzace a/nebo snížení množství poskytnuté kompenzace. V současné době to tedy označíme jako „vývoj“ a jsem si jist, že se brzy dozvíme více …

Co děláte z tohoto možného EC261?