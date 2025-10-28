Taktika Final Fantasy je konec konců dlouhá doba a zahrnuje filantropii a klasickou originální verzi

Překvapení! Hra PlayStation taktics Final Fantasy taktics získává úplné nové vydání moderních klíčových zařízení a byla dnes oznámena v Sony.
Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles budou zahrnovat dvě kopie klasického původu (které zahrnují překlad černé války), novou novou verzi s plnou zvukovou reprezentací, obnovené rozhraní, „rozsáhlé doplňky a změny příběhu“ a nejnepříjemnější vizuální prvky.
Dnešní přívěs také odhalil datum vydání hry, které je spuštěno pro PlayStation 4 a PS5 30. září 2025.
Zvěsti o novém vydání Final Fantasy nebo Remaster Tactics se odehrává od roku 2021, kdy seznam her pocházejících z databáze Nvidia Geforce, která obsahovala taktiku Remaster. Mnoho her ze seznamu, které od té doby nebyly v té době oznámeny, byly koordinovány jako skutečné věci, a ačkoli série je série Yasumi Matsono, že v roce 2023 existuje skupina děl, ale zdá se, že to byl jen trik.
Zdá se, že to bude skvělý způsob, jak znovu získat klasickou taktickou hru vzhledem k tomu, že její věk od té doby ztěžoval. Na cestě jsme ji představili na 8,5/10, když vyšel poprvé v roce 1998, a těšíme se na přezkoumání této milované hry téměř tři desetiletí.
