Úvodní zápas: Teel, Cubs, Tygři, Langliers

Zde jsou tři věci, které budeme sledovat po celém světě baseballu mířící na víkend:

1. Teel poprvé:

Je to vzrušující den pro milovníky White Sox. Nejvyšší možnost lovu Kyle Tel Je naplánováno, že bude dnes poprvé povýšeno na specializace. Osa návratu Garrett CrochetTel byl poražen hlavním hráčem Methouthový lov Ale je to možnost 50 nejlepších konsensu ve sportu, která snížila 0,29/. 23 -roční -bylo formulováno na čtrnáctém místě právě před dvěma lety a stane se desátým hráčem prvního kola jeho třídy, aby dosáhl svého prvního ligového vzhledu. White Sox v současné době dělí dobu za deskou Korejský Lee a Edgar chciA zatím není jasné, jak bude hrací doba rozdělena mezi tři nebo zda byl jeden z ostatních rybářů vybrán na Triple-A. Teel začal brát několik herců také k prvnímu pravidlu. 40MAN Chicago Menu, což znamená, že klub bude muset udělat podobný krok, aby si vybral Teela.

2. náhled série: Cubs @ tygři tygrů

Nejlepší dva záznamy v baseballové hře jsou naplánovány na setkání ve třech hrách tento týden, protože tým Cubs jde do Detroitu, aby převzal tygři. Po al -sheriru v kvalifikacích, spolu s kůží jejich zubů, se věci v roce 2025 opravdu shromáždily s Detroitem. Dlouhá možnost Spencer Torcileson Jít ven a přidat Glyper Torres Bylo požehnáním produkovat tým.

Mezitím Al -Ashbar zlepšil své bohatství obchodováním s hráčem hvězd Kyle Taker Během zimní sezóny byl tento přírůstek dokončen vypuknutím záložníka Crowe House-Send. Hra 1 uvidí vítěze mládeže Skubal tah (2.26 ERA) Vezměte mládí mláďat Bin Brown (5,72 ERA). Hra zobrazí 2 veteránské mláďata Jameson Thailal (3.76 ERA) Blok úrazu proti pravici Keider Montero (4.02 ERA), zatímco řetězec závěru bude spustit nejlepší mláďata Kadi Horton (3,51 ERA) proti lovu pravého Jack Felloti (3,72 ERA).

3. Langliers podléhá MRI:

A čeká na více informací o stavu masky Xia Langelreers Poté, co odešel uprostřed netopýrů kvůli bolesti na jeho levé straně. Klub to nazval a “Levé křídlo” Do této chvíle a MLB.com Martin Galligos Zprávy, že Lancylrers podstoupil MRI včera v noci pro další hodnocení. Nebude šokující vidět, jak maska ​​končí v postiženém seznamu alespoň nějakou dobu, a pokud se to stane, je možné, že klub bude ponechán těžit z mého příjemce Willie McVer a Jhonny je pohodlný Snížení prominentního útoku.

Nicméně manažer Mark Kutsai Navrhuji znovu jarní trénink Které – které Tyler Soderstrom – který začal několik her za miskem v kaktusové hře v Cactus League – je stále příležitostnou volbou v masce. Byl tam považován za obhájce pod úrovní, ale na krátkodobém základě může vyplnit. V roce 2024 také skóroval pouze jeden zápas v lize, ale v loňském roce zahájil 21 her v mikrokální lize a v této pozici měl 165 profesionálních zápasů (bez jarního tréninku).