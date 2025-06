Vnější planety zvané K2-18B zdůrazňují složitost hledání života mimo Zemi

Přihlaste se k odběru zpravodaje Wonder’s Wonder’s Science. Prozkoumejte vesmír se zprávami o nádherných objevech, vědeckém pokroku a dalších.





CNN

–



Zdálo se, že v dubnu bylo odhaleno malé znamení, které může změnit vesmír, jak ho známe.

Astronomové objevili jen nápovědu, záblesk dvou molekul rotujících v atmosféře vzdálené planety zvané K2-18B-Molekuly, které se vyrábějí na Zemi pouze živými organismy. Byla to matoucí možnost: nejslibnější důkazy v biologickém designu mimo zemi nebo účinky života spojené s biologickou aktivitou.

Ale jen několik týdnů, ale nové výsledky naznačují, že výzkum by měl pokračovat.

„Bylo to vzrušující, ale okamžitě zvýšil mnoho červených vlajek, protože toto tvrzení potenciálního životně důležitého.

Zatímco částice identifikované na K2-18B prostřednictvím dubna-methylu, DMS, dimethyl disulfidu nebo DMD-jsou do značné míry spojeny s mikrobiálními organismy na naší planetě, vědci naznačují, že vozidla se také mohou tvořit bez života. Nyní tři týmy astronomů, které se nezúčastnily výzkumu, včetně Welbanks, vyhodnotily modely a data použitá k objevování původní biosignatury a získaly zcela odlišné výsledky, které předložily k přezkoumání vrstevníka.

Mezitím hlavní autor Dubnová studieNiko Madosodhan a jeho kolegové provedli další výzkum, které tvrdí, že zvyšují jejich předchozí objev na planetě. Další poznámky a výzkum budou pravděpodobně pocházejí z několika skupin vědců na obzoru.

Výzkumné práce, které se točí kolem K2-18B, nabízejí přehled o skutečném čase. Jedná se o okno ve složitosti a nuancích, jak hledat důkazy o životě mimo zemi – a vysvětluje důvod vysoké důkazní břemeno a obtížně dosažitelné.

K2-18B je 124 let světla a obecně se považuje za cíl, který stojí za to hledat známky života. Je považován za svět Hessian, planeta zcela pokrytá tekutou vodou s atmosférou bohatou na vodík, podle Předchozí výzkum Vedený Madosodhanem, profesorem astronomické fyziky a vědy o externích planetách na Institutu astronomie na University of Cambridge. Tímto způsobem K2-18B rychle přitahoval pozornost jako potenciálně schopné místo mimo naši sluneční soustavu.

Madhusudhan a jeho kolegové v Cambridge, přesvědčeni o slibu K2-18B, použili poznámky na planetě největším vesmírným dalekohledem ve webovém procesu James, aby více planety studovali. Ale dva vědci na University of Chicago – Dr. Rafael Locke, Post -Phd výzkumný pracovník na katedře astronomie a astronomické fyziky na univerzitě, a Michael Chang, 51 kolegů v Pegasi B / Burbidge Postdoctoral – některé problémy s tím, co našli.

Po přezkoumání Madhusudhana a jeho týmu v dubnu, který pokračoval v jejich výzkumu pro rok 2023, Luque a Zhang poznamenali, že webová data vypadají „hlučně“.

Hluk, který je způsoben vadami v dalekohledu a rychlostí, ve které různé světelné částice dosáhnou dalekohledu, je jen jednou výzvou astronomů, když studují vzdálené vnější planety. Zhang řekl, že hluk by mohl zkreslit poznámky a vstoupit do nejistoty v datech.

Snažit se objevit určité plyny v atmosféře vzdálených venkovních planet nabízí větší nejistotu. The Nejviditelnější Zhang řekl, že rysy plynu, jako je duální methylsulfid, pramení z vazby molekul vodíku a uhlíku – spojení, které může rozšířit a skládat a absorbovat světlo v různých vlnových délkách, což ztěžuje trvalé objevování jednoho typu molekul.

“Problém je hlavně v tom, že každá organická molekula má vazbu na uhlík,” řekl Zhang. “Existují stovky milionů těchto molekul, takže tyto vlastnosti nejsou jedinečné. Pokud máte dokonalá data, můžete s největší pravděpodobností rozlišovat mezi různými částicemi. Ale pokud nemáte dokonalá data, mnoho částic, zejména organické molekuly, vypadá velmi podobně, zejména v zejména v tom Blízko infračerveného”

Poté jsem si také všiml v papíru, protože jsem si všiml Luque a Zhangu, že se zdá, že dokonalá teplota planety prudce roste z rozsahu asi 250 Kelvin na 300 Kelvin (-9,67 F až 80,33 F nebo -23,15 ° C).

Zhang řekl, že takové drsné teplo může změnit způsob, jakým astronomové přemýšlejí o potenciálu potenciální planety pro planetu, zejména proto, že nízké teploty pokračují v horní části atmosféry – oblast, kterou může web objevit – a povrch nebo oceán níže bude mít vyšší teploty.

„Je to jen závěr vzduchu, ale určitě to ovlivní to, jak přemýšlíme o planetě obecně,“ řekl Locke.

Řekl, že součástí případu je, že dubnová analýza nezahrnovala data shromážděná ze všech tří nástrojů Webb používaných týmem Madhusudhan v posledních několika letech. Dokonce i Locke, Zhang a jejich kolegové Lístek Zkombinujte všechna dostupná data, abyste zjistili, zda mohou dosáhnout stejných výsledků, nebo dokonce najít vyšší množství methyl duálního sulfidu. Zjistili „nedostatečné důkazy“ pro obě molekuly v atmosféře planety.

Místo toho tým Luque a Zhang monitoroval další molekuly, jako je Ethan, které se mohou hodit ke stejnému profilu. Ethane však nenaznačuje život.

Wilbanks z Arizony a jeho kolegů, včetně Dr. Matta Nixona, post-PHD výzkumného pracovníka na Katedře astronomie na University of Maryland College Park, zjistili, co považují za základní problém v dubnovém dokumentu o K2-18B.

Wilbanks řekl, že úzkost je to, jak Masmosodhan a jeho tým vytvořili modely, které ukazují molekuly, které mohou být v atmosféře planety.

“Každá (molekula) je testována jeden po druhém oproti minimálnímu základě, což znamená, že každý model má umělou výhodu: je to jediný povolený interpretace,” řekl Welbanks.

Když Welbanks a jeho tým vytvořili krále analýzaA hledali model z Madosodhanovy studie.

Nixon řekl: „(Madosodhan a jeho kolegové) nedovolili žádné další chemické typy, které by mohly tyto příznaky nebo malé poznámky vytvořit,“ řekl Nixon. “Hlavní věcí, kterou jsme chtěli udělat, je posoudit, zda jiné chemické druhy mohou poskytnout odpovídající data.”

Když byl model rozšířen, Wilbanks řekl, že důkazy pro duální -methayl sulfid nebo methyl sekundy jsou „jen zmizí“.

Madhusudhan věří, že studie, které se objevily po dubnovém článku, jsou „velmi povzbudivé“ a „umožňují zdravou diskusi o interpretaci našich údajů o K2-18B“.

Podívejte se na práci Luque a Zhang a souhlasím s tím, že jejich výsledky nevykazují „silný objev DM nebo DMD“. Když tým Madhusudhan zveřejnil příspěvek v dubnu, řekl, že poznámky dosáhly Úroveň tří významů je důležitáNebo 0,3 % možnost, že objevy došlo náhodou.

Pokud jde o vědecký objev, je nepravděpodobné, že by došlo náhodou, poznámky by měly splňovat prahovou hodnotu pěti paprsků, nebo méně než možnost 0,00006 %, že k poznámkám došlo náhodou. Wellanx uvedl, že splnění takového prahu vyžaduje mnoho kroků, včetně opakovaných objevů stejné molekuly pomocí více dalekohledů a vyloučení potenciálních nebiologických zdrojů.

I když takové důkazy lze nalézt v našich životech, je nepravděpodobné, že by to byl okamžik Eureka a nejpomalejší, který vyžaduje konsenzus mezi astronomy, fyziky, biology a chemiky.

„V žádné z našich studií jsme nedosáhli této úrovně důkazů,“ napsal Madosodhan v e -mailu. “V našich předchozích studiích jsme našli důkazy pouze v nebo méně než 3-sigma (Madeusudhan et al.

V reakci na tým Welbanks Madhusudhan, jeho kolegové v Cambridge, učinil další autorství Rukopis Rozšíření vyhledávání na K2-18B Zahrnout 650 typů molekul. Představili novou analýzu vzhledu.

“Toto je dosud největší vyhledávání chemických podpisů na externí planetě, které používá všechna data dostupná pro K2-18B a výzkum prostřednictvím 650 molekul,” řekl Madosodhan. “Zjistili jsme, že DMS je na této planetě stále slibnou molekulou kandidátů, ačkoli k odhalení společnosti je zapotřebí více pozorování, jak jsme si všimli v našich předchozích studiích.”

Welbanks a Nixon byli šťastní, že Madhusudhan a jeho kolegové jedli obavy, které byly vzneseny, ale mají pocit, že nový dokument je účinný v ústředních obvinění předložených v původní dubnové studii.

“Nový implicitní papír připouští, že objev DMS/DMD nebyl silný, přesto však záleží na stejném vadném statistickém rámci a selektivním čtení vlastních výsledků,” uvedl Wilbanks v e -mailu. „Ačkoli je tón opatrnější (někdy), metodika stále blokuje skutečnou úroveň nejistoty. Statistický význam, který byl v předchozí práci vyžadován, byl produktem libovolných modelovacích rozhodnutí, která nebyla rozpoznána.“

Locke řekl, že nový tým Cambridge je krok správným směrem, protože zkoumá další potenciální chemické biosignatury.

„Ale myslím, že se to v rozsahu snížilo,“ řekl Locke. “Myslím, že se to hodně omezuje, aby se vyvrátila na Welbanks.”

Astronomové, kteří studují K2-18B, se však souhlasí s tím, že k vědeckému procesu přispívá postupu vpřed při hledání externích planet.

„Myslím, že je to jen dobrý a zdravý vědecký diskurs mluvit o tom, co se děje s touto planetou,“ řekl Wilbanks. „Bez ohledu na to, co v současné době říká jeden autor skupiny, nemáme stříbrnou kulku. Ale to je přesně důvod, proč je to vzrušující, protože víme, že jsme nejbližší, co jsme byli (abychom našli biologickou podpis), A myslím, že to můžeme získat během našich životů, ale teď tam nejsme. Toto není selhání. Testujeme odvážné nápady. ”